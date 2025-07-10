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Bahtiyor Zaynutdinov'a resmi teklif!

Beşiktaş forması giyen Bahtiyor Zaynutdinov'un takımdan ayrılması bekleniyor. Kazak futbolcuyla Rusya'dan resmi teklif geldi.

calendar 10 Temmuz 2025 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahtiyor Zaynutdinov'a resmi teklif!
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Beşiktaş'a 2023/24 sezonunda 4.50 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova'dan transfer olan Bahtiyor Zaynutdinov hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KRASNODAR'DAN RESMİ TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rusya ekibi Krasnodar, Bahtiyor Zaynutdinov için resmi teklif yaptı. Oyuncunun geleceğinin bu yaz transfer döneminde belli olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Kazakistanlı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 
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