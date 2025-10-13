Bahçeşehir Koleji, Veolia Towers deplasmanında

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında salı günü Almanya'nın Veolia Towers takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Hamburg'taki Inselpark Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci maçında da İtalyan temsilcese Umana Reyer'i 93-74 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider durumda bulunuyor.
Oynadığı maçlarda henüz galibiyetle tanışamayan Alman ekibi Veolia Towers ise grubun son sırasında yer alıyor.
