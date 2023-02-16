Bahçeşehir Koleji Şampiyonlar Ligi'nde 3. yenilgisini aldı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 3. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 90-72 yenildi.
Nou Congost Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Bahçeşehir Koleji'nin 21-18 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta etkili hücum eden ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-35 önde girdi.
İkinci devrede farkı açan BAXI Manresa, üçüncü çeyreğini 74-50 önde geçtiği karşılaşmayı 90-72 kazandı.
İspanya ekibinde Devin Robinson, 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Bahçeşehir Koleji'nde Conor Morgan'ın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
BAXI Manresa'nın ikinci galibiyetini aldığı grupta Bahçeşehir Koleji ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
Nou Congost Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği, Bahçeşehir Koleji'nin 21-18 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta etkili hücum eden ev sahibi ekip, soyunma odasına 43-35 önde girdi.
İkinci devrede farkı açan BAXI Manresa, üçüncü çeyreğini 74-50 önde geçtiği karşılaşmayı 90-72 kazandı.
İspanya ekibinde Devin Robinson, 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Bahçeşehir Koleji'nde Conor Morgan'ın 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
BAXI Manresa'nın ikinci galibiyetini aldığı grupta Bahçeşehir Koleji ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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