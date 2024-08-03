Bafetimbi Gomis: "Hedef 25. şampiyonluk ve 5. yıldız"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Bafetimbi Gomis: 'Hedef 25. şampiyonluk ve 5. yıldız'
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03 Ağustos 2024 16:32
Galatasaray'ın eski futbolcularından Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 25. şampiyonluk hedefine vurgu yapan Bafetimbi Gomis, "Sezona Süper Kupa finaliyle başlayacak Galatasaray'ıma başarılar diliyorum. Haydi Aslanlar, kupa ile başlayın, kupa ile bitirin. Hedef 25 ve 5. yıldız" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde 2.5 sezon Galatasaray forması giyen Fransız golcü, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans göstermişti. Bafetimbi Gomis'in Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

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