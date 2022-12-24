Bafetimbi Gomis'e Eyüp dopingi!

Galatasaray'a Keçiörengücü karşısında attığı golle turu getiren isim olan Bafetimbi Gomis'e Eyüpspor'dan sürpriz bir teklif geldi.



TFF 1. Lig lideri Eyüpspor'un ara transfer listesinde ilk sırada yer alan Gomis'e 1.5 yıllık teklif yaptığı da ortaya çıktı. Ryan Babel'e 900 bin Euro veren Eyüpspor, Fransız golcüye ise 1 milyon Euro bütçe ayırdı.



Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Gomis'in durumu ocak ayında netleşecek. 36 yaşındaki Fransız forvet, Cimbom'da 1 milyon 750 bin Euro maaş alıyor.



ICARDI YOKKEN YİNE İLK 11'DE



Sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin yokluğunda Fransız oyuncu, İstanbulspor maçında 11'de sahaya çıkacak, Seferovic ise yedek soyunacak.



