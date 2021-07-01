Babası Türkiye dedi, Bruno Alves 2 yıllık imzayı attı

Babasının "Türkiye'den teklif var" dediği Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bruno Alves, Portekiz Ligi ekiplerinden Famalicao'ya imza attı.

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Babası Türkiye dedi, Bruno Alves 2 yıllık imzayı attı
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01 Temmuz 2021 23:18
Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Bruno Alves, babası Washington Alves'in forma giydiği Famalicao'ya imza attı.

Porto'ya da geri döneceği konuşulan 39 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra babasının oynadığı kulüpte forma giymekten büyük mutluluk duyacağını belirtti.

Baba Alves bir süre önce transfer için, "Portekiz'de başka takımlardan da teklifler var. Aynı zamanda İtalya, Meksika ve Türkiye'den de teklif aldık. Bruno Alves'in seçebileceği çok teklif var. Elbette kariyerini Porto'da bitirmek istiyor ancak belki bu yıl bu olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den 2016'da ayrıldıktan sonra Cagliari ve Rangers'ta oynayan Portekizli oyuncu, son olarak Parma'da 3 yıl geçirmişti.


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