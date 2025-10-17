17 Ekim
Aziz Yıldırım'dan Divan Kurulu için karar!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın, cumartesi günkü Divan Kurulu'nda yer alması ve açıklama yapması bekleniyor.

calendar 17 Ekim 2025 09:29
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Paylaş:

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu için kararını verdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Yıldırım'ın, cumartesi günkü Divan Kurulu'nda yer alması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın, Divan Kurulu'nda gündemde yer alan 11, 12 ve 13. maddeler ile ilgili yetki konusunda konuşması yapması da gündemde yer alıyor.

Fenerbahçe'de 11, 12 ve 13. maddelerin yetkisi için Olağanüstü Genel Kurul 25 Ekim'de yapılacak. Fenerbahçe'de Genel Kurul öncesi Divan Kurulu da kritik bir öneme sahip. 

