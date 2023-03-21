AYOS Konyaspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi

AYOS Konyaspor'da Sinan Çamlıbel'den boşalan başantrenörlük koltuğuna Can Sevim oturdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
AYOS Konyaspor'da başantrenörlüğe Can Sevim getirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2023 17:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından AYOS Konyaspor'da Sinan Çamlıbel'den boşalan başantrenörlük görevine Can Sevim getirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 yıllık anlaşma sağlanan Sevim için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirildiği bildirildi. Sevim için düzenlenen imza töreninde, kulüp yöneticilerinden Hakkı Polat'ın da hazır bulunduğu aktarıldı.

AYOS Konyaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet ve 15 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery