Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aras Kargo ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar
Aras Kargo: Mitchem, Klimets, Ecesu Soner, Merve Atlıer, Gizem Mısra Aşçı, Busa, (Simay Kurt, Gülce Erdemir, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Levya, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Demirel, Rasinska, Fatma Şekerci, (Gizem Düzeltir, Merve Öztürk, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 18-25, 11-15.
Süre: 140 dakika (35, 26, 36, 26,17)
Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi Salonunda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Mümin Şalvarlılar
Aras Kargo: Mitchem, Klimets, Ecesu Soner, Merve Atlıer, Gizem Mısra Aşçı, Busa, (Simay Kurt, Gülce Erdemir, Selen Köse, Elif Kapar, Sude Taşbaş, Elisa Tuana Köse)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Levya, Stojiljkovic, Buse Özden, Zeynep Demirel, Rasinska, Fatma Şekerci, (Gizem Düzeltir, Merve Öztürk, İrem Özsoy, Cansu Aydınoğulları, Johnson, Defne Başyolcu, Seher Aksoy)
Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 18-25, 11-15.
Süre: 140 dakika (35, 26, 36, 26,17)