Aydın BŞB, Bahçelievler Belediyespor'u 3 sette geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Salon: Hasan DoğanEFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Sabriye Dikmen, Almodovar)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska,(Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 17-25, 21-25, 20-25
Süre: 89 dakika
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Sabriye Dikmen, Almodovar)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska,(Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)
Setler: 17-25, 21-25, 20-25
Süre: 89 dakika