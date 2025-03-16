Aydın BŞB, Bahçelievler Belediyespor'u 3 sette geçti!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aydın BŞB, Bahçelievler Belediyespor'u 3 sette geçti!
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16 Mart 2025 17:39
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Salon: Hasan Doğan

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

Bahçelievler Belediyespor: Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Inneh, Baird, Özge Nur Çetiner, Buse Ünal (Sema Nur Doluca, Merve İzbilir, Simay Gazi, Sabriye Dikmen, Almodovar)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska,(Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları)

Setler: 17-25, 21-25, 20-25

Süre: 89 dakika

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