Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 31 yaşındaki Sloven forvet Roman Bezjak'ı renklerine bağladı.

Haber; AA
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Aydeniz Et Balıkesirspor, Roman Bezjak'ı transfer etti
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26 Ocak 2021 19:59
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 31 yaşındaki Sloven forvet Roman Bezjak'ı renklerine bağladı. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, Slovenya Milli Takımı oyuncularından Roman Bezjak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

Paylaşımda, Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan ve Roman Bezjak'ın katıldığı imza törenine ait fotoğraflara da yer verildi.



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