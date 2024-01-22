Avusturya ve Çekya'dan şok suçlama: 'Türk hakemler şike yaptı!'

Avusturya takımı Rapid Wien ile Çek ekibi Slovacko arasında 18 Ocak 2024'te Antalya Belek'te oynanan hazırlık maçında şike yapıldığı öne sürüldü.Avusturya'dan Kronen Zeitung'un haberine göre; Rapid Wien, hazırlık maçında Slovacko'yu 2-1 mağlup etti ve maçta 3 kez penaltı düdüğü çaldı.İki takımın da bahis mafyasının kurbanı olduğuna dair iddialar öne sürüldü. Haberin detayında, ikiden fazla gol atılacağına dair 80 bin euro (Yaklaşık 2.64 milyon TL) bahis yapıldığı belirtildi.Mücadelede yardımcı hakemin sürekli olarak cep telefonuna bakmasının şüphe uyandırdığı ayrıca 89. dakikada verilen penaltının da 'basit' olduğu kaydedildi.Rapid Wien kulübü bağlı olduğu Avusturya Futbol Federasyonu'na; Slovacko ise bağlı olduğu Çek Futbol Federasyonu'na bu maçta bahis şikesi yapılmış olabileceğine dair bildirimde bulundu.Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmann yaptığı açıklamada, "Biz sadece hazırlık maçı yapıyorduk. İki takım da bu durumdan etkilendi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu." açıklamasında bulundu.Slovacko'nun kaptanı olan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michal Kadlec, "Daha önce hiçbir zaman bahis skandalının kurbanı olmamıştım. Bu yaşananlar çok üzücü." ifadelerini kullandı.Gazeteye yorum yapan UEFA ve FIFA'nın bahis şikesi konularında eski araştırmacısı olan Rudolf Stinner, "Maalesef, bu Türkiye'de her zaman oluyor. Orada çok çılgın şeyler yaşadım. Ancak, Türkiye'deki yetkililerin bunu araştırması gerekiyor. Bu olayda çok fazla aracı kullanılmış olması muhtemel. Asya pazarı üstünden gidilirse olay çözülebilir." yorumunu yaptı.