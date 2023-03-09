Bu akşam Sevilla önünde çok zorlu bir Avrupa sınavı verecek olan Fenerbahçe için maçın bir önemi daha olacak. Gösterdikleri performansla çok sayıda Avrupa kulübünün transfer odağı haline gelen yıldız isimler bu akşam Sanchez Pizjuan Stadı'nda mercek altında olacak.Gelen bilgilere göre; Avrupa'nın 20'ye yakın kulübünün temsilcileri, Sevilla-Fenerbahçe maçını canlı olarak izleyecek. Başta Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miguel Crespo, Arda Güler ve Diego Rossi olmak üzere Sarı- Lacivertli takımın yıldız oyuncularının göstereceği performans merakla bekleniyor.Özellikle son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Ferdi şu anda Avrupa'nın dev takımlarının listesine girmiş durumda. Napoli, Inter, Bayern Münih, Newcastle United ve Brighton kulüplerinin milli futbolcuyu bugün yakından izlemesi bekleniyor.Aynı şekilde Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği olan Arda Güler de kariyerinin en önemli maçlarından birisine çıkacak. 5 büyük ligden birçok önemli kulübün 18 yaşındaki yıldızı takip edeceği belirtiliyor. Bu akşam Fenerbahçeli futbolcuların Sevilla deplasmanında göstereceği performans, sezon sonu gelecek olası tekliflere direkt olarak etki edecek.Gruptan yenilgisiz lider olarak çıkan Fenerbahçe bu akşam Sevilla önünde tur için avantajlı bir sonuç arayacak.