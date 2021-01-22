Avni Yıldırım, Saul Alvarez'e rakip olacak!

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile karşılaşacak.



Alvarez, sıradaki maçını, Twitter hesabından yaptığı "27 Şubat'ta Avni Yıldırım'a karşı tüm unvanlarımı ortaya koyacağım." açıklamasıyla duyurdu.



Kızıl renkteki saçından dolayı tarçın anlamına gelen "Canelo" lakabı takılan Alvarez ile Yıldırım arasındaki müsabaka, ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak.



Kariyerlerinde 30 yaşındaki Meksikalı boksörün 54 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik, 29 yaşındaki Türk boksörün ise 21 galibiyet, 2 yenilgi bulunuyor.



