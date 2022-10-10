Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai belki de sarı-lacivertli takıma geldiğinden bu yana en şanssız maçını oynadı.



Macar stoper yenilen ilk golde hatalı pas verirken, ikinci golde rakibinden çok kolay bir çalım yiyerek gole davetiye çıkardı. Burak Kapacak'ın attığı 4. golde ise kafayla topu uzaklaştırmak isterken eski takım arkadaşına asist yaptı. Szalai tüm takımdan özür diledi.



