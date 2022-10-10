Attila Szalai'nin kabus gecesi

Attila Szalai belki de Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana en şanssız maçını oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Attila Szalai'nin kabus gecesi
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10 Ekim 2022 12:18
Attila Szalai
Attila Szalai
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai belki de sarı-lacivertli takıma geldiğinden bu yana en şanssız maçını oynadı.

Macar stoper yenilen ilk golde hatalı pas verirken, ikinci golde rakibinden çok kolay bir çalım yiyerek gole davetiye çıkardı. Burak Kapacak'ın attığı 4. golde ise kafayla topu uzaklaştırmak isterken eski takım arkadaşına asist yaptı. Szalai tüm takımdan özür diledi. 

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