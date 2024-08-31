Atletico Madrid, galibiyeti 90'da aldı!

La Liga 4. hafta maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Atletico Madrid, galibiyeti 90'da aldı!
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31 Ağustos 2024 21:56
La Liga 4. hafta maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Madrid'in golü 90. dakikada Angel Correa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Bilbao ise 2. kez mağlup oldu.

Galibiyetin ardından Simeone'nin öğrencileri 8 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile oynayacak. Bilbao ise Las Palmas deplasmanına gidecek.

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