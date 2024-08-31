Atletico Madrid, galibiyeti 90'da aldı!

La Liga 4. hafta maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Madrid'in golü 90. dakikada Angel Correa'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Bilbao ise 2. kez mağlup oldu.



Galibiyetin ardından Simeone'nin öğrencileri 8 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile oynayacak. Bilbao ise Las Palmas deplasmanına gidecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU