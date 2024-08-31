Atletico Madrid, galibiyeti 90'da aldı!

La Liga 4. hafta maçında Atletico Madrid, Athletic Bilbao ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı. Madrid'in golü 90. dakikada Angel Correa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Bilbao ise 2. kez mağlup oldu.
Galibiyetin ardından Simeone'nin öğrencileri 8 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile oynayacak. Bilbao ise Las Palmas deplasmanına gidecek.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid bu sezonki 2. galibiyetini aldı. Bilbao ise 2. kez mağlup oldu.
Galibiyetin ardından Simeone'nin öğrencileri 8 puana yükseldi. Athletic Bilbao ise 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Valencia ile oynayacak. Bilbao ise Las Palmas deplasmanına gidecek.
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