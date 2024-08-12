🚨Julian Alvarez, Atletico Madrid tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.



1⃣ Joao Felix - 127M€

2⃣ Julian Alvarez - 75 M€

3⃣ Thomas Lemar - 72M€

4⃣ Diego Costa - 60M€

5⃣ Radamel Falcao - 40M€ pic.twitter.com/zGN802f7KQ



— Sporx (@sporx) August 12, 2024

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Manchester City'de forma giyen 24 yaşındaki golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.İspanyol devi bu transfer için İngiliz ekibine 75 milyon euro bonseris ve 20 milyon euroluk bonus ödeyecek.Öte yandan Julian Alvarez, Joao Felix'in ardından Atletico Madrid tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen ikinci oyuncu oldu.24 yaşındaki futbolcu, 2021-22 sezonunun devre arasında Manchester City'ye 21.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında River Plate'ten transfer oldu. Yıldız oyuncu o sezon sonuna kadar River Plate'te kaldı. City'de 2 sezon geçiren Alvarez, Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, İngiltere Kupası, UEFA Süper Kupa kazandı.Julian Alvarez, Manchester City'de 103 maçta 36 gol attı ve 18 asist yaptı.