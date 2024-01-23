Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı

İspanya La Liga karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda Granada'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı
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23 Ocak 2024 00:55
La Liga 21. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid deplasmanda konuk olduğu Granada'yı 1-0 yendi.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alvaro Morata kaydetti.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 41'e çıkarırken, Granada ise 11 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Valencia'yı ağırlarken, Granada deplasmanda Getafe'ye konuk olacak.

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