Atlanta Hawks'ın, yıldız forvet Jaylen Brown'ın Boston Celtics'teki durumunu yakından izlediği iddia edildi.



Heavy'den Sean Deveney, Brown'ın durumu hakkında bilgi almak adına NBA'deki birkaç takım yöneticisine ulaştı ve ismini vermeyen bir yöneticiye göre Hawks, Brown'ı almakla ilgileniyor:



"Hawks'ın (John) Collins'i göndermeye çalışmasının bir nedeni, kadrosunda boşluk açarak Trae'in (Young) yanına başka bir yıldızı ekleyebilmek. Atlanta'ya serbest oyuncuları getirmek kolay değil ama Jaylen Brown'ın durumu farklı olabilir. En azından gelme ihtimaline karşı, hamle yapabilecek bir durumda olmak istiyorlar. Bence takımıyla arasındaki durumu izlediklerine dair hiçbir şüphe yok."



Brown'ın The Ringer ve New York Times'daki röportajları, Celtics'teki durumuyla ilgili dikkatleri üzerine çekmişti. Organizasyonda geçirdiği yedi sezonda da takas spekülasyonlarına konu olan Brown, bu röportajlarda Boston'daki geleceği konusunda kararsız olduğunu ve bazı Celtics taraftarlarının ırkçı ifadelerine maruz kaldığını söylemişti.



26 yaşındaki yıldız oyuncu, 26.7 sayı, 6.9 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları ile sezonu kapattı.





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