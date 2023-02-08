Atıcılık sporcusu deprem bölgesine giderken kazada vefat etti!

Deprem bölgesine yardım götüren atıcılık sporcusu Celal Yalçın, trafik kazasında hayatını kaybetti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atıcılık sporcusu deprem bölgesine giderken kazada vefat etti!
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08 Şubat 2023 16:02
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, deprem bölgesine yardım götüren Hereke Gebze Avcılar Kulübü sporcusu Celal Yalçın'ın Hatay'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Camiamızdan Hereke Gebze Avcılar Kulübü sporcusu Celal Yalçın ve Yakacık Avcılar Kulübü sporcusu Cüneyt Karakuş, temin ettikleri battaniyeleri teslim etmek için gittikleri Hatay'da trafik kazası geçirdi. Kazada Celal Yalçın hayatını kaybetti, Cüneyt Karakuş ise yaralandı. Yalçın ailesine başsağlığı, Cüneyt Karakuş'a da acil şifalar dileriz." denildi.

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