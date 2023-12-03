Atakan Çankaya: ''Biz bu maça 3 puan için çıkmıştık''

Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya, 1-1 beraberlikle sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.



Karşılaşmayı değerlendiren Atakan Çankaya, "Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum, onların her zaman yanındayız. Biz bu maça 3 puan almak için çıkmıştık. Pozisyon hatasından gol yedik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bugün mükemmel bir atmosfer vardı. Onlar bize desteklerini devam ettirdikçe puan tablosunda üst sıralara çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Önlerinde iki maçıda kazanmak istediklerini söyleyen tecrübeli isim, "Yediğimiz golde bir pozisyon hatamız var. Kendi içimizde bunu konuşup bir daha olmaması için uğraşacağız. Önümüzde 2 maç var, ikisine de talibiz." şeklinde konuştu.





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