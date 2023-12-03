Atakan Çankaya: ''Biz bu maça 3 puan için çıkmıştık''

Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Atakan Çankaya: ''Biz bu maça 3 puan için çıkmıştık''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Aralık 2023 21:25
Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya, 1-1 beraberlikle sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atakan Çankaya, "Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum, onların her zaman yanındayız. Biz bu maça 3 puan almak için çıkmıştık. Pozisyon hatasından gol yedik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bugün mükemmel bir atmosfer vardı. Onlar bize desteklerini devam ettirdikçe puan tablosunda üst sıralara çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Önlerinde iki maçıda kazanmak istediklerini söyleyen tecrübeli isim, "Yediğimiz golde bir pozisyon hatamız var. Kendi içimizde bunu konuşup bir daha olmaması için uğraşacağız. Önümüzde 2 maç var, ikisine de talibiz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery