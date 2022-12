Ata sporu Kökbörü, yurt genelinde yaygınlaştırılacak

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, ata sporu Kökbörü'de Türkiye'deki tek takımın Van'da olduğunu belirterek, farklı illerde de takımların kurulması için çalışmaların yapılacağını söyledi.



Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan yıllar önce göç ederek Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, renkli geleneklerinin yanı sıra ata sporları Kökbörü'yü yaşatmaya devam ediyor.



Asırlar önce savaşçıların at üzerindeki maharetlerini koruyabilmek için oynamasıyla ortaya çıkan Kökbörü'yü kayıt altına almak için her yıl çok sayıda ziyaretçi ve fotoğraf tutkunu Ulupamir Mahallesi'ne geliyor.



Başkan Bekiroğlu, beraberindeki Kökbörü Asbaşkanı Ahmet Duman, Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal ve Atlı Okçuluk Asbaşkanı Fatih Işık, mahallede sporcuların at sırtındaki mücadelesini izledi.



Sporcuların, içi doldurulan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki oğlak derisini yerden alarak rakip takımın kalesine bırakmaya çalıştığı anlar heyecan dolu görüntülere sahne oldu.



- "Ulupamir Mahallesi geleneksel sporlar için önemli"



Oyunun ardından AA muhabirine açıklama yapan Bekiroğlu, ata sporlarını yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini, bunun için projeler geliştirdiklerini söyledi.



Bekiroğlu, 6 ay önce yeni bir federasyon kurup faaliyete başladıklarını anımsatarak, "Bize bu imkanları sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Geleneksel sporlar için Ulupamir Mahallesi önemli bir konuma sahip. Federasyonumuzun branşlarından bir tanesi olan Kökbörü, ülke genelinde sadece bu köyde yapılıyor. Buradaki sporcu kardeşlerimiz aynı zamanda ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor." diye konuştu.



Ecdadın savaşa hazırlanırken ve özel günlerde Kökbörü oynadığını anlatan Bekiroğlu, şöyle devam etti:



"Yiğitlerimiz at üzerinde yaptıkları hareketlerle bizi gururlandırdılar. Kökbörü, çok zor ve dayanıklık isteyen bir spor. Bu branşın yaygınlaşması açısından bu köyümüz önemlidir. Biz de bu spor dalına emek sarf ederek hak ettiği yere ulaştırma gayreti içinde olacağız. Türkiye'deki tek Kökbörü takımı Ulupamir'de bulunuyor. Farklı illerde de Kökbörü takımlarının kurulması için faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Bu sporun yaygınlaşması gerektiğine inancımız her daim devam edecek. Atalarımızın bindiği ata çocuklarımız da binmelidir."



- "Uluslararası festival düzenleme arzusundayız"



Kökbörü Asbaşkanı Ahmet Duman ise asırlar öncesinden gelen Kökbörüyle ilgili ilk günden bu yana ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.



Bu sporun tanıtıma ihtiyacının olduğunu vurgulayan Duman, "Türkiye'nin farklı yerlerindeki insanlara izlettirerek bu sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kırgızlar ve Kazaklar gündelik hayatlarında bu oyunları oynuyorlar. Türkiye'de sadece Van'da yapılıyor. Kısa zamanda ülkenin farklı yerlerine de tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Burada birçok ülkeyi ağırlayıp uluslararası bir festival düzenleme arzusundayız. Biz niyet ettik, Allah da nasip ederse Van'da böyle çalışmaya imza atmak isteriz." ifadelerini kullandı.



Kökbörü Spor Kulübü Başkanı Yakup Timur da Kökbörü'nün 5 bin yıllık tarihe sahip olduğunu, önceden savaş talimi olarak yapıldığını, daha sonra spor haline geldiğini anlattı.



Bu spor dalında ülkeyi temsil ettiklerini, uluslararası organizasyonlara katıldıklarını belirten Timur, şöyle konuştu:



"Bu oyun iki takım ve 24 kişiyle oynanıyor. Bir orta, iki yan hakem var. 20 dakika aralıklarla 60 dakika oynanıyor. 3 devre sonunda hangi takım fazla sayı attıysa galip ilan ediliyor. Ülkemizi Kazakistan'da 2 kez temsil ettik ve dereceler elde ettik. Kırgızistan'daki göçebe oyunlarında da başarılı olduk. Türkiye'de kendi şampiyonamızı düzenlemek istiyoruz."





