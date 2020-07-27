Aston Villa, Trezeguet'in transfer bedelini belirledi

Premier Lig'de kümede kalmayı başaran Aston Villa, Mısırlı oyuncu Trezeguet için beklediği bonservis bedelini belirledi.

Aston Villa, Trezeguet'in transfer bedelini belirledi
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27 Temmuz 2020 18:17
Aston Villa, 2019 yazında Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gündeminde yer alan Trazeguet için bonservis bedelini belirledi.

Premier Lig'de kümede kalmayı başaran İngiliz ekibi, küme düşme durumunda oyuncuyu kiralama seçeneğini düşünüyordu ancak ligde yoluna devam edecek olan ekip, geriye sadece satış seçeneğini bıraktı.

BEDEL: 10 MİLYON AVRO

beIN Sports'un haberine göre; Aston Villa, Mısırlı oyuncu için 10 milyon avro bonsrvis bedeli talep edecek. İngiliz ekibi Mısırlı oyucuyu yine aynı bedel karşılığında Kasımpaşa'dan transfer etmişti.

25 yaşındaki Trezeguet, bu sezon Aston Villa forması ile çıktığı 41 resmi maçta, takımına 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



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