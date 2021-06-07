Arturo Vidal için transfer teklifi!

İtalya Ligi takımlarından Inter, orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i takımdan göndermek için harekete geçti.



Yıllık 8 milyon euro maaşı olan 34 yaşındaki Vidal'in Inter ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu maaaş yükünden kurtulmak isteyen Inter, Vidal ile yolları ayırmaya karar verdi.



Rus basını, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve bu önemli turnuvada iyi işler yapmak isteyen Zenit'in Arturo Vidal'i gündemine aldığını duyurdu.



Zenit'in Arturo Vidal'e yıllık 4 milyon euroluk maaş teklif etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.



Öte yandan Zenit'in yanı sıra Marsilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takımın Vidal ile ilgilendiği belirtildi.



