Arturo Mina, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da

Erzurumspor Başkanı Üneş, Mina transferini değerlendirdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, ilk dış transferlerini Arturo Mina'yı kadrolarına dahil ederek gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mina ile imzalanan sözleşmeye yer verdi.



Üneş, paylaşımında, "2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız için yaptığımız ilk dış transfer Arturo Mina oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Görüşme halinde olduğumuz diğer oyuncularla ilgili sözleşmelerimizi imzaladığımız an büyük Erzurumspor taraftarımıza duyuracağız." ifadelerini kullandı.





Büyükşehir Belediye Erzurumspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina'yı kadrosuna kattı.Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Arturo Mina Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.Üç sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, sarı-siyahlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti.