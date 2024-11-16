Artur Zagars: "Buraya zor olacağını bilerek geldik"

Fenerbahçe Beko oyuncusu Artur Zagars, deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Artur Zagars: 'Buraya zor olacağını bilerek geldik'
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16 Kasım 2024 01:24
Fenerbahçe Beko oyuncusu Artur Zagars, konuk oldukları Zalgiris Kaunas'ı 72-65 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YAKLAŞIK DÖRT SENEDİR BURADA KAYBEDİYORDUK"

"Buraya zor olacağını bilerek geldik. Yaklaşık dört senedir burada kaybediyorduk. Bu maç öncesi sakatlıklarımız, eksikliklerimiz de vardı ama en hazır bir şekilde gelmiş olduk. İkinci çeyrekte oynadığımız savunmayı üçüncü ve dördüncü çeyreğe de yaymamız gerekiyor. Çünkü inanılmaz kaotik bir savunma baskısıyla geldiler. Bizim de maçı bu şekilde bitirmemiz gerekiyordu."
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