Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı başlıyor

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı perşembe Antalya'da başlayacak.



Vestel'in sponsorluğunda Antalya İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenecek organizasyon öncesi Konyaaltı ilçesindeki bir otelde basın toplantısı gerçekleştirildi.



Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyona 26 ülkeden 122 sporcunun katılacağı bilgisini verdi.



Çelen, Antalya'da önemli uluslararası organizasyonların yanı sıra önemli kamplara ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi.



Antalya'yı dünya cimnastiğinin merkezi haline getirmeyi istediklerini anlatan Çelen, bu organizasyon ile kente önemli bir değer katacaklarını kaydetti.



Organizasyonun olimpiyatlara kota veren bir müsabaka haline geldiğine dikkati çeken Çelen, "Bu organizasyona katılımcı sayısı artacak. İlk yılından olimpiyat şampiyonu olmuş büyük sporcuların, Çin, Japonya, ABD gibi ülkelerin katılımını sağlayan bir organizasyon oldu. Milli sporcularımızın şampiyonada madalyaya ulaşacağına ve İstiklal Marşı'nı okutacağına inanıyorum." diye konuştu.



Organizasyona destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ana sponsor Vestel'e teşekkür eden Suat Çelen, Türk cimnastiğinin Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceğini vurguladı.



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise Dünya Kupası'nın Antalya'da düzenlenmesinden dolayı gururlu olduklarını belirtti.



Gürhan, Antalya'yı cimnastiğin merkezi yapma hayaline her geçen gün daha fazla yaklaştıklarını ifade etti.



Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur da cimnastiğe destek vermekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.



Vestel olarak Türk sporunun gelişmesi ve başarılı olması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını aktaran Badur, "Çok farklı sporlarda olmakla birlikte cimnastik ana faaliyet alanlarımızdan bir tanesi. Bütün organizasyonlarda hakkıyla yer almaya çalışıyoruz. Bu organizasyonun Türk sporunun gelişmesi için bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Milli sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



Artistik Cimnastik Kadın Milli Takımı Antrenörü Munise Tuna, organizasyon için çok heyecanlı olduklarını belirtti.



Milli sporcuların şampiyona öncesinde iyi hazırlandığını aktaran Tuna, onlara inandığını ve güvendiğini, madalya alacaklarını düşündüğünü vurguladı.



Milli sporcu Nazlı Savranbaşı ise fiziksel ve mental olarak kendilerini geliştirdiklerini belirtti.



Nazlı Savranbaşı, uzun süre sonra uluslararası bir turnuvada mücadele edeceğini, güçlü bir dönüş yaparak hedeflerinin takım halinde olimpiyatlarda yer almak olduğunu söyledi.



"Yarışmada 3-4 final ve madalya beklentimiz var"



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin, bir Dünya Kupası'nın Antalya'da düzenlenmesinin mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını dile getirdi.



Organizasyonun Türkiye'de yapılmasının Türk cimnastiğinin geldiği konumu da gösterdiğini anlatan Göktekin, "3-4 takım oluşturabilecek seviyede sporcularımız mevcut. Yarışmada 3-4 final ve madalya beklentimiz var." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Ferhat Arıcan da Antalya'nın kendilerine uğur getirdiğini, bu yarışmada da başarı elde edeceğine inandıklarını aktardı.



Türkiye'nin organizasyonlarda da oldukça başarılı olduğunu dile getiren Ferhat Arıcan, şunları kaydetti:



"Olimpiyat kotası veren yarışmaların Antalya'da düzenleniyor olması, cimnastik ülkesi olma yolunda önemli adımlar atıldığını gösteriyor. Olimpiyat oyunlarından sonra ilk yarışmamız. Dört yıllık bir süreç başlıyor. Takım olarak olimpiyat oyunlarına gitmiştik. Hedeflerimiz yine Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyası. Geleceğin aydın nesilleriyle cimnastiği ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz."



Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu, Emirhan Kartın, Metehan Kartın, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan ve Bengisu Yıldız'ın temsil edeceği organizasyon, 23 Mart'ta sona erecek.



