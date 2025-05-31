31 Mayıs
Paris Saint-Germain-Inter
22:00
31 Mayıs
Rizespor-Hatayspor
5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-269'
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
2-069'
31 Mayıs
Malaga-Burgos CF
0-1DA
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
0-044'
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
Odds Ballklubb-Aasane
1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
31 Mayıs
Stabaek-Kongsvinger
2-2
31 Mayıs
Sogndal-Raufoss
2-2
01 Haziran
Bahia-Sao Paulo
00:30
01 Haziran
Vasco da Gama-Red Bull Bragantino
03:00
31 Mayıs
FC KTP-IFK Mariehamn
2-2
31 Mayıs
Haka-VPS
2-1
31 Mayıs
Oulu-SJK
2-2
31 Mayıs
HJK-KuPS Kuopio
0-071'
31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
1-3
31 Mayıs
Gamba Osaka-Kashima Antlers
0-1
31 Mayıs
Coritiba-Avai FC
22:00
01 Haziran
Atletico GO-Goias
00:30
31 Mayıs
Sandvikens IF-Varbergs BoIS FC
2-1
31 Mayıs
Oergryte FF-Trelleborgs FF
2-0
31 Mayıs
Degerfors-Oesters IF
1-2
31 Mayıs
Elfsborg-Hammarby
0-2
31 Mayıs
Jeonbuk -Ulsan HD FC
3-1
31 Mayıs
FC Seoul-Jeju SK
1-3

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Almanya'da gerçekleştirildi

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi, milli sporcularımız 2 adet altın madalya kazandı

calendar 31 Mayıs 2025 19:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Almanya'da gerçekleştirildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 6'ncı ve son gününde erkekler bireysel barfiks ve paralel bar aletlerinin finalleri yapıldı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, elde ettiği 13.633 puanla bireysel barfiks aletini 5. sırada tamamladı.


Bireysel paralel bar aletinin finalinde serisini sunan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da elde ettiği 12.033 puanla 7. oldu.

Milli sporcular, organizasyonda 7 finalde mücadele ederken, 2 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Organizasyonda madalya alan sporcuların isimleri ve aletleri şu şekilde:

- ERKEKLER

Genel tasnif:

Altın: Adem Asil (Türkiye)

Gümüş: Leo Saladino (Fransa)

Bronz: Krisztofer Meszaros (Macaristan)

Yer aleti:

Altın: Luke Whitehouse (İngiltere)

Gümüş: Harry Hepworth (İngiltere)

Bronz: Minh Casali Lorenzo (İtalya)

Kulplu beygir:

Altın: Hamlet Manukyan (Ermenistan)

Gümüş: Mamikon Khachatryan (Ermenistan)

Bronz: Gabriele Targhetta (İtalya)

Halka:

Altın: Adem Asil (Türkiye), Eleftherios Petrounias (Yunanistan)

Bronz: Artur Avetisyan (Ermenistan)

Atlama masası:

Altın: Artur Davtyan (Ermenistan)

Gümüş: Jake Jarman (İngiltere)

Bronz: Nazar Chepurnyi (Ukrayna)

Paralel bar:

Altın: Nils Dunkel (Almanya)

Gümüş:Ian Raubal (İsviçre)

Bronz: Timo Eder (Almanya)

Barfiks:

Altın: Robert Tvorogal (Litvanya)

Gümüş: Andreas Toba (Almanya)

Bronz: Anthony Mansard (Fransa)

Takım:

Altın: İngiltere

Gümüş: İsviçre

Bronz: İtalya

 

- KADINLAR

Genel tasnif:

Altın: Manila Esposito (İtalya)

Gümüş: Alba Petisco (İspanya)

Bronz: Ana Barbosu (Romanya)

Atlama masası:

Altın: Karina Schoenmaier (Almanya)

Gümüş: Valentina Georgieva (Bulgaristan)

Bronz: Lisa Vaelen (Belçika)

Asimetrik paralel:

Altın: Nina Derwael (Belçika)

Gümüş: Lili Czifra Bettina (Macaristan)

Bronz: Ana Barbosu (Romanya)

 

Denge aleti:

Altın: Nina Derwael (Belçika)

Gümüş: Ana Barbosu (Romanya)

Bronz: Sofia Tonelli (İtalya)

 

Yer aleti:

Altın: Ana Barbosu (Romanya)

Gümüş: Manila Esposito (İtalya)

Bronz: Alba Petisco (İspanya)

 

Takım:

Altın: İtalya

Gümüş: Almanya

Bronz: Fransa

 

Karışık takım:

Altın: Almanya

Gümüş: İngiltere

Bronz: İtalya

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.