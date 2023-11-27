Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası başlıyor

Silivrikapı'da düzenlenecek Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, 29 Kasım'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası başlıyor
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27 Kasım 2023 15:45
Uluslararası Artistik Buz Pateni Boğaziçi Kupası, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Paten Birliğinin (ISU) faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 35 ülkeden 199 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Silivrikapı Buz Pisti'nin ev sahipliği yapacağı Boğaziçi Kupası'ndaki bireysel yarışmalarda büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki sporcular yarışacak. Buz dansı yarışmaları ise büyükler ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi; 67'si tekler, 2'si ise buz dansında olmak üzere 69 sporcu temsil edecek.

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