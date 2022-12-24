Arthur Masuaku'ya 3 farklı teklif; Karar aşamasında

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku, siyah-beyazlı forma altında son günlerini geçiriyor. Gözden çıkarılan ve yerine takviye düşünülen tecrübeli sol bek de gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Hull City, Olympiakos ve İtalya'dan bir kulübün 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği oyuncu için yeni gelişmeler yaşandı.



HULL CITY TEKLİF YAPTI



İşte gelişmeler: İngiltere Championship ekibi Hull City, deneyimli savunmacıya olan ilgisini bir sonraki aşamaya taşıyarak resmi teklif yaptı. Ancak Masuaku'ya olan ilgi bununla sınırlı değil.

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu da daha önce iki sezon formalarını giyen ve West Ham'a 7 milyon euro bonservisle gönderdikleri eski oyuncuları için Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan bilgi aldı.

Ayrıca İtalya Serie A'dan da Spezia

Calcio yetkilileri Masuaku'nun

temsilcileriyle görüştü.

Bu tekliflerden sonra futbolcunun ocak ayında Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşti gibi. Gelen tüm teklifleri değerlendirmeye alan oyuncunun 12 Ocak'ta Türkiye'de resmen başlayacak transfer döneminin ardından seçeceği yeni takımına imza atacağı belirtildi.