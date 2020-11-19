Arsenal'de David Luiz, Dani Ceballos'u yumrukladı

Arsenal antrenmanında tecrübeli savunma oyuncusu David Luiz, Dani Ceballos'u yumrukladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Arsenal'de David Luiz, Dani Ceballos'u yumrukladı
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19 Kasım 2020 21:05
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de David Luiz ile Dani Ceballos'un kavga ettiği ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenman maçında David Luiz, Dani Ceballos'a yumruk attı.

Burnunda kanama meydana gelen Ceballos yere düştü ve ayağa kalktıktan sonra David Luiz'in üzerine gitmeye çalıştı. Ancak takım arkadaşları gerilimin büyümesini engelledi.

Mikel Arteta, bu gerginliğin ardından iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaştırdı.

David Luiz, Dani Ceballos antrenmana döndükten sonra takım arkadaşlarından özür diledi.


Fotoğraf: (instagram danifuli10)



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