Arsenal sezona galibiyetle başladı

Premier Lig'in açılış haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Arsenal sezona galibiyetle başladı
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05 Ağustos 2022 23:56
İngiltere Premier Lig'in açılışında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Martinelli'nin golüyle öne geçen Arsenal, ilk yarıyı da 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmek isteyen Crystal Palace'a müsade etmeyen Arsenal, 85'te Guehi'nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a çıkardı ve maçı kazanmayı bildi.

Arsenal bu galibiyetle sezona galibiyetle başlarken Crystal Palace sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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