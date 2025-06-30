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Arsenal, Eberechi Eze için harekete geçti! Tottenham da takipte

Arsenal, Crystal Palace'ın yıldızı Eberechi Eze ile transfer görüşmelerine başladı. Londra ekibinin bu hamlesine Tottenham da karşılık verdi; iki ezeli rakip Eze için yarışta.

calendar 30 Haziran 2025 21:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Eberechi Eze için harekete geçti! Tottenham da takipte
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Premier Lig'de transfer dönemi hareketleniyor. Arsenal, Crystal Palace'ın yıldız orta saha oyuncusu Eberechi Eze ile temasa geçti. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu için Tottenham'ın da devrede olduğu bildirildi.

Crystal Palace formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Eze, büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.

Arsenal'in oyuncuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtilirken, transferin kaderini Crystal Palace'ın talep edeceği bonservis bedeli belirleyecek.

Tottenham'ın da oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ifade ediliyor.


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