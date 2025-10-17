Arsenal'e Odegaard şoku!

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, dizindeki sakatlık nedeniyle "birkaç hafta" sahalardan uzak kalacak.



Odegaardi, milli maç arasından önce West Ham United'ı 2-0 yendikleri maçta sakatlanmış ve Norveç'in 2026 Dünya Kupası elemelerindeki kadrosunda yer almamıştı.



ARTETA'DAN ODEGAARD'IN SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA



Haber cuma günü teknik direktör Mikel Arteta tarafından doğrulandı.



Arteta, Fulham deplasman maçından bir gün önce Cuma günü yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak ve dönüşü için kesin bir tarih yok, ancak çalışıyor. Gelişimini, dizinin durumunu ve rehabilitasyonun ilk adımlarını nasıl attığını görmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne zaman döneceği konusunda bir cevap vermek için henüz çok erken," dedi.



