17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Arsenal'e Odegaard şoku!

Arsenal'in yıldız ismi Martin Odegaard dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

calendar 17 Ekim 2025 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 17:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Arsenal'e Odegaard şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, dizindeki sakatlık nedeniyle "birkaç hafta" sahalardan uzak kalacak.

Odegaardi, milli maç arasından önce West Ham United'ı 2-0 yendikleri maçta sakatlanmış ve Norveç'in 2026 Dünya Kupası elemelerindeki kadrosunda yer almamıştı.

ARTETA'DAN ODEGAARD'IN SAKATLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

Haber cuma günü teknik direktör Mikel Arteta tarafından doğrulandı.

Arteta, Fulham deplasman maçından bir gün önce Cuma günü yaptığı açıklamada, "Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak ve dönüşü için kesin bir tarih yok, ancak çalışıyor. Gelişimini, dizinin durumunu ve rehabilitasyonun ilk adımlarını nasıl attığını görmemiz gerekiyor. Bu yüzden ne zaman döneceği konusunda bir cevap vermek için henüz çok erken," dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.