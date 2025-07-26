Arsenal'de mutlu son: Viktor Gyökeres!

Arsenal, uzun süredir gündeminde yer alan Viktor Gyökeres transferinde mutlu sona ulaştı.Fabrizio Romano'nun son aktardığı bilgilere göre İsveçli golcü, sağlık kontrollerinin ardından Arsenal ile resmi sözleşmeyi imzaladı.Romano, "Viktor Gyökeres, Arsenal'le sözleşmesini az önce imzaladı. Tüm süreç tamamlandı, resmi açıklama yakında gelecek. Ve forma numarası da belli: 14" ifadeleriyle transferi duyurdu.Sporting, Arsenal'in 63.5 milyon euro + 10 milyon euro bonus içeren teklifini kabul etti. Oyuncunun menajeri ise bu transferin gerçekleşmesi için komisyon talebinde indirime gitti. Gyökeres, Arsenal ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.Futbol kariyerine İsveç'te başlayan Viktor Gyökeres, Premier Lig'e Brighton transferiyle adım atmıştı. İngiliz ekibinde geçirdiği dönemde St. Pauli, Swansea ve Coventry gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi. 2023 yazında Sporting'e transfer olan İsveçli forvet, iki yıl sonra yeniden İngiltere'ye dönmüş oldu.Kariyerinde şu ana dek 395 maça çıkan Gyökeres, 220 gol atıp 65 asist yaptı.