Arkas Spor, Efeler Ligi'ne 4'üncülükle veda etti

Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'ye mağlup olarak seriyi kaybeden Arkas Spor, yeni sezonda ligden çekilme kararı aldığı mücadelelere 4. sırada nokta koydu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Efeler Ligi'ne 4'üncülükle veda etti
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01 Mayıs 2025 15:04

Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 Etabı üçüncü maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek seriyi 2-1 kaybeden Arkas Spor, yeni sezonda çekilme kararı aldığı lige 4'üncü sırada veda etti.

Ligden çekilme kararını, "Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma" amacıyla aldığını sezon başında açıklayan İzmir temsilci, 2002-03 sezonundan bu yana 23 yıl aralıksız mücadele ettiği Efeler Ligi'nde yeni sezonda yer almayacak. Mavi-beyazlılar yeni sezonda altyapısından yetiştirdiği gençleriyle 1'inci Lig'de mücadele edecek.

Ligi 4'üncü sırada bitirerek yeni sezonda CEV Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor'un Avrupa'da yer alıp almayacağına Türkiye Voleybol Federasyonu'nun karar vereceği ifade edildi.

Efeler Ligi'nde 4, Kupa Voley'de 3, Şampiyonlar Kupası, Challenge Kupası ve Balkan Kupası'nda 1'er şampiyonluğu bulunan Arkas Spor, erkeklerde Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de ilk kez Final Four oynayan ve ülkemize 2009'da ilk Avrupa kupasını kazandıran Türk takımı olmayı başarmıştı.

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