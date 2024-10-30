Arkas Spor, deplasmanda set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Arkas Spor, Ziraat Bankkart'a konuk oldu.
TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi Arkas Spor 3-0 kazandı.
Arkas Spor, bu galibiyetle beraber ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Clevenot, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Hilmi Şahin, Stern, Zonca, Hacı Şahin)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Cansın Savcı, Abdulsamet Yalçın, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 23-25, 14-25, 21-25
Süre: 91 dakika (32, 26, 33)
TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanan mücadeleyi Arkas Spor 3-0 kazandı.
Arkas Spor, bu galibiyetle beraber ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yasin İlhan, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Clevenot, Emre Savaş, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Hilmi Şahin, Stern, Zonca, Hacı Şahin)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel (Cansın Savcı, Abdulsamet Yalçın, Emir Kaan Öztürk)
Setler: 23-25, 14-25, 21-25
Süre: 91 dakika (32, 26, 33)