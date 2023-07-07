Arda Güler: "Sabırsızlanıyorum"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Sabırsızlanıyorum'
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07 Temmuz 2023 22:46
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Instagram hesabından paylaşım yapan 18 yaşındaki genç futbolcu, "Merhaba Madritistalar! Muhteşem Santiago Bernabeu'daki ilk maçım için sabırsızlanıyorum. Bu harika karşılama için teşekkür ederim" ifadelerini yazdı.

Arda Güler, bu paylaşımında Real Madrid'i de etiketledi.

Genç oyuncunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

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