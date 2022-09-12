Arda Güler Fenerbahçe'de mutlu!

ARDA'NIN İSTEĞİNE BAĞLI

BU SEZON KALACAK

Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in sözleşmesinde, "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi" bulunuyor.Şu ana dek toplamda 146 dakika şans bulan genç futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.Ancak Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Bu maddenin devreye girmesi ve bir takımın 5 milyon euro teklif etmesi halinde bile transfer tamamen oyuncunun tercihine kalmış durumda...Yani Arda gitmek istemezse her durumda kalacak. 18 yaşının altındaki oyuncunun bu sezon sonuna kadar kesinlikle kalmak istediği belirtildi.Yaz transfer döneminde ne olacağı ise belirsiz.