Arda Güler Fenerbahçe'de mutlu!

Sözleşmesinde "1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan Arda Güler'in aklında ayrılık bulunmuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Arda Güler Fenerbahçe'de mutlu!
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12 Eylül 2022 09:00
Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler'in sözleşmesinde, "Bu sezon 1500 dakikanın altında oynaması halinde 5 milyon euroya serbest kalır maddesi" bulunuyor.

Şu ana dek toplamda 146 dakika şans bulan genç futbolcunun takımdan ayrılabileceği konuşulmaya başlandı.

ARDA'NIN İSTEĞİNE BAĞLI

Ancak Arda'nın Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Bu maddenin devreye girmesi ve bir takımın 5 milyon euro teklif etmesi halinde bile transfer tamamen oyuncunun tercihine kalmış durumda...

BU SEZON KALACAK

Yani Arda gitmek istemezse her durumda kalacak. 18 yaşının altındaki oyuncunun bu sezon sonuna kadar kesinlikle kalmak istediği belirtildi.

Yaz transfer döneminde ne olacağı ise belirsiz.  




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