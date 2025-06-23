Arda Güler: 'Alonso bunları istiyor'

Real Madrid forması giyen Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Pachuca maçının ardından TRT Spor'a konuştu.
Milli futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Çok erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik. Ben de gol attığım için tabii ki çok mutluyum." dedi.
Arda Güler, sözlerine, "Şu anda aldığım dakikalardan hocanın bana güvenini hissediyorum. Bu güven de bana ekstra öz güven ve motivasyon veriyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda her şey çok yolunda." diye devam etti.
Genç yıldız, teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisinden beklentisi ve İspanyol teknik adam ile iletişimleri için, "Bugün oyuna başlarken planımız, benim biraz daha tempoyu kontrol etmemdi. Biraz daha geride oynadım. Oyun zekama ve pas yeteneğime güveniyor. Ben de onları göstermeye çalışıyorum. Şu anda benden istedikleri biraz daha oyunu kontrol edip, tempoyu belirlemem." dedi.
Milli futbolcu, takımının 3-1 kazandığı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz çünkü çok zor bir maçı kazandık. Çok erken 10 kişi kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir efor sarf etti. Takım olarak kalabildik. Ben de gol attığım için tabii ki çok mutluyum." dedi.
Arda Güler, sözlerine, "Şu anda aldığım dakikalardan hocanın bana güvenini hissediyorum. Bu güven de bana ekstra öz güven ve motivasyon veriyor. Sürekli iletişim halindeyiz. Şu anda her şey çok yolunda." diye devam etti.
Genç yıldız, teknik direktör Xabi Alonso'nun kendisinden beklentisi ve İspanyol teknik adam ile iletişimleri için, "Bugün oyuna başlarken planımız, benim biraz daha tempoyu kontrol etmemdi. Biraz daha geride oynadım. Oyun zekama ve pas yeteneğime güveniyor. Ben de onları göstermeye çalışıyorum. Şu anda benden istedikleri biraz daha oyunu kontrol edip, tempoyu belirlemem." dedi.
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