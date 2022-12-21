Antwerp'ten Nainggolan için karar!

Antwerp'te disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalan Radja Nainggolan için yeni bir karar alındı.



34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak sonlandırıldı. Belçika basınına göre; Oyuncuya İtalyan ekibi Cagliari'nin yanı sıra MLS ekiplerinin de ilgisi olduğu belirtiliyor.



David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi Inter Miami'nin oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği kaydedildi.



Başarılı oyuncu Antwerp ile çıktığı 55 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı.





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