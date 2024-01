Antonio Rüdiger: 'Arda Güler'e 'Arda Abi' diyoruz'

Real Madrid'in yıldız ismi Antonio Rüdiger, Barcelona maçının ardından Arda Güler ile ilgili konuştu.



Rüdiger yaptığı açıklamada, "Maça çok iyi başladık. Defansın arkasına sarkmak maç planımızdı. Her zaman tehdit yaratabildi Rodrygo ve Vinicius. Bunun da karşılığını aldık. Maç maç bakacağız kupalara, böyle ilerleyeceğiz. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz." dedi.



Arda Güler ile ilgili konuşan Alman oyuncu, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler." ifadelerini kullandı.



Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden Antonio Rüdiger, "Arda Güler'e sürekli sabırlı olması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de çok tanınan biri, önemli biri ve bu baskı yaratıyor. Ancak, Real Madrid'de sabırlı olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.



"Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?" sorusuna ise başarılı stoper, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz." şeklinde konuştu.