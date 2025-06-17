Rizespor'un kamp programı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un yeni sezon kamp programı belli oldu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 30 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin, 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ikinci etap çalışmalarının ise 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği kaydedildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarının 30 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanacak ekibin, 9 Temmuz'a kadar çalışmalarını Rize'de sürdüreceği vurgulanan açıklamada, ikinci etap çalışmalarının ise 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği kaydedildi.
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