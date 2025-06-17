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Trabzonsporlu gençler Marmaris'te öğrencilerle buluştu

Trabzonspor U19 takımı futbolcuları bir özel okulu ziyaret etti

calendar 17 Haziran 2025 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonsporlu gençler Marmaris'te öğrencilerle buluştu
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TÜRKİYE Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan ve UEFA Gençlik Ligi'nde Avrupa ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Marmaris'te bir özel okulu ziyaret eden bordo-mavili gençler, minik öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi. Takım oyuncularından Onuralp Çakıroğlu, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Taha Emre İnce ve Turan Deniz Tuncer'in katıldığı buluşma öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gördü. Minik öğrencilerle bol bol sohbet eden genç futbolcular, birlikte futbol oynayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Trabzonspor U19 oyuncuları öğrencilerin formalarını da imzaladı.

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