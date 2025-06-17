Altay'da ibra kongresi temmuzda yapılacak

TFF 3'üncü Lig'e düşen Altay'da eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimini ilgilendiren ibra kongresinin 1 Temmuz'da çoğunluk sağlanamazsa 8 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "11.06.2025 tarihinde kulübümüzün davetiyle toplanan hukukçu üyelerimizin gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, ibra maddesinin kulübümüzün mevcut üyelerinin katılımıyla yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülmesinin uygun olacağı yönünde tavsiyede bulunulmuştur" denildi.



Altay'da 2016-2022 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Özgür Ekmekçioğlu, 3'üncü Lig'de devraldığı kulübün 5 yılda 3 kupa kazanarak Süper Lig'e yükselmesini sağlamış ancak İzmir temsilcisinin Süper Lig'de ilk yılında büyük bir borç yüküyle küme düşmesi üzerine tepki toplamıştı. Ekmekçioğlu'nun görevden ayrıldığı 28 Nisan 2022'deki kongrede çıkan olaylarda darp edilen iki kulüp üyesi ibra maddesinin usulsüzce oylandığını savunarak dava açmış ve mahkeme yönetim kurulunun ibrasının tekrar oylanmasına karar vermişti.



