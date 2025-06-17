40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çarşamba başlayacak.Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın 18-29 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 40. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Almanya'nın Hamburg, Çekya'nın Brno, İtalya'nın Bologna ve Yunanistan'ın Pire kentleri ev sahipliği yapacak.Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları da Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda gerçekleştirilecek.Maçlarını Pire'de oynayacak milli takım, şampiyonada ev sahibi Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.İlk maçını çarşamba saat 17.30'da Fransa ile yapacak Türkiye, 19 Haziran Perşembe günü aynı saatte İsviçre ile karşılaşacak.Ay-yıldızlılar, gruptaki son karşılaşmasını, 21 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Yunanistan ile oynayacak.Sovyetler Birliği, daha önce 39 defa düzenlenen şampiyonada 21 kez altın madalya kazandı.İspanya 4, Rusya 3, Fransa ve Sırbistan ikişer; Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Ukrayna ve Belçika ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.Turnuvanın son şampiyonu Belçika, ünvanını korumaya çalışacak.Son 8 organizasyonun 6'sında Final oynayan Fransa ise bu sefer şampiyonluk özlemini bitirmeye çalışacak.2009'daki organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Fransa; 2013, 2015, 2017, 2019, 2021'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak ikinci sırada kaldı.Fransa, 2011 ve 2023'te ise üçüncü sırada yer aldı.Turnuvanın son finalisti İspanya da favorilerden biri olarak organizasyona katılacak.Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan ekipler, son 4'e kalacak. Çeyrek finalin kaybedenleri ise klasman maçı yapacak.Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.Şampiyona boyunca Pire'de A Grubu, Bologna'da B Grubu, Brno'da C Grubu ve Hamburg'da D Grubu maçları oynanacak.Gruplar şöyle:A Grubu (Pire): Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçreB Grubu (Bologna): Slovenya, Sırbistan, İtalya, LitvanyaC Grubu (Brno): Belçika, Çekya, Karadağ, PortekizD Grubu (Hamburg): Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçları, 18-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.Çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Haziran, yarı final ve klasman müsabakaları 27 Haziran'da yapılacak.Şampiyonada final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçları ise 29 Haziran'da oynanacak.