Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Kocaelispor'dan transfer açıklaması geldi.



Marmara ekibi, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



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16 Eylül 1994 doğumlu olan Bruno Petkovic, Hırvatistan'ın Metkovic şehrinde dünyaya geldi. Futbola, doğduğu kentin takımı olan Neretva Metkovic'in altyapısında başladı. Daha sonra Dinamo Zagreb, NK Zagreb ve Dragovoljac gibi ülkesinin çeşitli kulüplerinin altyapılarında gelişimini sürdürdü. 2012 yazında ise İtalya'ya transfer olarak Serie A temsilcisi Catania'nın yolunu tuttu.Catania'dan sonra sırasıyla Varese, Reggina, Virtus Entella ve Trapani gibi İtalyan kulüplerinde forma giyen Petkovic, 2017 yılında 1.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Bologna'ya imza attı. Ancak Serie A'da beklentileri karşılayamayan golcü oyuncu, bu süreçte Verona ve Dinamo Zagreb'e kiralandı.2018-2019 sezonunun devre arasında Dinamo Zagreb, oyuncunun bonservisini alarak kadrosuna kattı. Hırvat ekibinde sergilediği başarılı performansla adından söz ettiren Petković, sözleşmesini 2026'ya kadar uzatmasına rağmen kısa süre önce kontratını feshederek takımdan ayrıldı.Petkovic, Dinamo Zagreb ile çıktığı 279 resmi karşılaşmada 88 gol atarken 61 de asist yaptı. Serie A'da 42 maça çıkan futbolcu, bu dönemi yalnızca 3 asistle tamamladı. Serie B'de ise 56 maçta 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Avrupa arenasında da boy gösteren Petkovic, Şampiyonlar Ligi'nde 15 maçta 4 gol ve 3 asist, ön elemelerde ise 8 gol ve 4 asist üretti. Avrupa Ligi'nde ise 26 karşılaşmada 9 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.Bruno Petkovic, Hırvatistan Milli Takımı ile toplam 42 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. EURO 2020 ve Dünya Kupası kadrolarında yer alarak milli seviyede önemli bir deneyim kazandı.