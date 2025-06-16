Wirtz, Liverpool için sağlık kontrolüne hazırlanıyor!

Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Alman futbolcunun bu hafta içinde Birleşik Krallık'a gelmesi ve cuma günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



YAKLAŞIK 150 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ





Liverpool'un, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen'e yakaşık 150 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyeceği, buna ek olarak performansa bağlı 16 milyon sterlinlik bonus maddelerinin de anlaşmaya dahil olduğu ifade edildi.



5 YILLIK SÖZLEŞME





Tarafların prensipte 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi. Wirtz, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol 14 asistlik performans sergiledi.