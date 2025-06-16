16 Haziran
Chelsea-Los Angeles FC
22:00
17 Haziran
Boca Juniors-Benfica
01:00
17 Haziran
Flamengo-Esperance
04:00
16 Haziran
Drogheda Utd-Shamrock
21:45
16 Haziran
St. Patrick's Athletic-Shelbourne
21:45

Wirtz, Liverpool için sağlık kontrolüne hazırlanıyor!

Liverpool, Florian Wirtz transferinde sona yaklaştı. Genç yıldız, cuma günü sağlık kontrollerinden geçerek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

calendar 16 Haziran 2025 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wirtz, Liverpool için sağlık kontrolüne hazırlanıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Premier Lig devi Liverpool, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Alman futbolcunun bu hafta içinde Birleşik Krallık'a gelmesi ve cuma günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

YAKLAŞIK 150 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Liverpool'un, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Bayer Leverkusen'e yakaşık 150 milyon euro garanti bonservis bedeli ödeyeceği, buna ek olarak performansa bağlı 16 milyon sterlinlik bonus maddelerinin de anlaşmaya dahil olduğu ifade edildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Tarafların prensipte 5 yıllık sözleşme üzerinde anlaştığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı belirtildi. Wirtz, geride kalan sezonda Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.



PERFORMANSI

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol 14 asistlik performans sergiledi.

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.