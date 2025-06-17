Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
ŞENOL GÜNEŞ'İN DURUMU
Doğan, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret." dedi.
FUTBOL DİREKTÖRÜ OLMUŞTU
Şenol Güneş, Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından futbol direktörlüğü görevine gelmişti.
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Şenol Güneş, Trabzonspor'dan ayrılıyor!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin gelmesinin ardından futbol direktörü olarak görev yapmaya başlayan Şenol Güneş'in görevden ayrılmak istediğini söyledi.
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Trabzonspor
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