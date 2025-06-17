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Trabzonspor'dan Paul Onuachu açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında Paul Onuachu transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

calendar 17 Haziran 2025 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Paul Onuachu açıklaması!
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Trabzonspor'da transfer gündeminin en sıcak maddelerinden biri yeniden Paul Onuachu oldu.

Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, bonservisi Southampton'da bulunan Nijeryalı golcünün yeniden takıma kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"GÖRÜŞÜYORUZ"


Başkan Doğan, "Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız" ifadelerini kullandı.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Paul Onuachu, geride bıraktığımız sezonda Southampton'da 28 resmi maça çıktı. Nijeryalı forvet söz konusu 28 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Beklediği forma istikrarını bulamayan Onuachu, bin 108 dakika sahada kaldı. 

 

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